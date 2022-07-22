Самая популярная футболистка Европы подписала новый контракт с «Астон Виллой»

Швейцарская нападающая Алиша Леманн подписала новый контракт с бирмингемской «Астон Виллой». Соглашение подписано на один год, сообщает официальный сайт клуба.

23-летняя футболистка отказалась участвовать в чемпионате Европы — 2022, который проходит этим летом в Англии. Она объяснила это тем, что не чувствовала себя морально готовой к турниру.

Алиша является одной из самых популярных футболисток в социальных сетях. Так, на её аккаунт в «Инстаграме»* подписано 7,8 млн пользователей.

Болельщики «Астон Виллы» признали её лучшим игроком прошлого сезона.

За сборную Швейцарии у Леманн 33 матча, в которых она забила шесть мячей.

Женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли».

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