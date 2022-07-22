Самая популярная футболистка Европы подписала новый контракт с «Астон Виллой»

Швейцарская нападающая Алиша Леманн подписала новый контракт с бирмингемской «Астон Виллой». Соглашение подписано на один год, сообщает официальный сайт клуба.
23-летняя футболистка отказалась участвовать в чемпионате Европы — 2022, который проходит этим летом в Англии. Она объяснила это тем, что не чувствовала себя морально готовой к турниру.
Алиша является одной из самых популярных футболисток в социальных сетях. Так, на её аккаунт в «Инстаграме»* подписано 7,8 млн пользователей.
Болельщики «Астон Виллы» признали её лучшим игроком прошлого сезона.
За сборную Швейцарии у Леманн 33 матча, в которых она забила шесть мячей.
Женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли».
* — Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны. Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены в России.
- 22 июля 2022
-
15:37
-
15:10
-
15:06
-
15:03
-
15:02
-
15:00
-
14:58
-
14:36
-
14:32
-
14:26
-
14:19
-
14:15
-
14:11
-
13:50
-
13:47
-
13:45
-
13:35
-
13:31
-
13:22
-
13:20
-
13:17
-
13:15
-
13:06
-
13:05
-
13:02
-
12:58
-
12:45
-
12:37
-
12:34
-
12:28
-
12:20
-
12:12
-
12:10
-
11:59
-
11:57