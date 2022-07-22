Футболистка сборной Нигерии умышленно наступила на ногу сопернице. Видео

В полуфинальной игре женского Кубка африканских наций Марокко — Нигерия нигерийская футболистка умышленно наступила шипами на ногу нападающей соперниц Розеллы Аянэ, реализованный пенальти которой впоследствии вывел команду в первый в её истории финал турнира.
Фото: CAF TV
Нарушившая правила нигерийка была удалена с поля, получив прямую красную карточку.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале CAF TV. Права на видео принадлежат CAF.
Основное время матча закончилось со счётом 1:1. Розелла Аянэ, также выступающая за лондонский «Тоттенхэм», в серии пенальти забила решающий одиннадцатиметровый. Момент запомнился реакцией футболистки, которая не понимала, что вывела национальную команду в финал, пока не посмотрела на радующихся партнёрок по сборной.
Решающий матч турнира состоится завтра, 23 июля. В нём национальная команда Марокко встретится со сборной ЮАР.
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