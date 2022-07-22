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Агент Педро Роши сообщил, что форвард не покинет «Спартак» этим летом

Агент Педро Роши сообщил, что форвард не покинет «Спартак» этим летом
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Хэмилтон Бернард, агент нападающего «Спартака» Педро Роши, рассказал, что его клиент собирается остаться в московском клубе. Сезон-2021/2022 форвард провёл на правах аренды в «Атлетико Паранаэнсе».

«Педро Роша не покинет «Спартак» этим летом после возвращения из аренды. Он намерен отработать контракт до конца. Роше нравится в «Спартаке», — сказал Бернард в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

27-летний Роша был арендован «Атлетико Паранаэнсе» летом 2021 года. В 15 матчах за команду нападающий забил два гола и отдал три результативные передачи. В «Спартак» Роша перешёл в 2017-м, но за основной состав московской команды за пять лет провёл лишь 19 матчей (гол, две результативные передачи). Также на его счету 15 игр за «Спартак-2» (4+2). Соглашение между Рошей и «Спартаком» истекает в конце нынешнего сезона.

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