Агент Педро Роши сообщил, что форвард не покинет «Спартак» этим летом

Хэмилтон Бернард, агент нападающего «Спартака» Педро Роши, рассказал, что его клиент собирается остаться в московском клубе. Сезон-2021/2022 форвард провёл на правах аренды в «Атлетико Паранаэнсе».
«Педро Роша не покинет «Спартак» этим летом после возвращения из аренды. Он намерен отработать контракт до конца. Роше нравится в «Спартаке», — сказал Бернард в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
27-летний Роша был арендован «Атлетико Паранаэнсе» летом 2021 года. В 15 матчах за команду нападающий забил два гола и отдал три результативные передачи. В «Спартак» Роша перешёл в 2017-м, но за основной состав московской команды за пять лет провёл лишь 19 матчей (гол, две результативные передачи). Также на его счету 15 игр за «Спартак-2» (4+2). Соглашение между Рошей и «Спартаком» истекает в конце нынешнего сезона.
- 22 июля 2022
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