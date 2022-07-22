«Зенит» — «Крылья Советов»: Кассьерра и Глушенков — в стартовых составах команд

Сегодня, 22 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на своём поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стартовый свисток Артёма Чистякова прозвучит в 20:00 мск.

Стартовые составы команд:



«Зенит»: Одоевский, Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Сергеев.

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Якуба, Ежов, Коваленко, Иванисеня, Глушенков, Цыпченко.

Запасные: Фролов, Овсянников, Евгеньев, Липовой, Хубулов, Витюгов, Соколов, Шитов.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» обслужит судейская бригада во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Помогать ему будут Алексей Ширяев (Ставрополь) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный судья — Константин Аверьянов (Санкт-Петербург). Арбитр VAR — Виталий Мешков (Дмитров), его помощник — Роман Усачёв (Ростов-на-Дону).