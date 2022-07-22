«Зенит» — «Крылья Советов», «Боруссия» — «Вильярреал» и другие матчи. Что смотреть 22 июля

Лето в самой своей середине! Практически все игровые виды сезона в небольшом отпуске, а вот в теннисе самый разгар событий. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 22 июля.

Прогноз с коэффициентом 7.20 на матч «Зенит» — «Крылья Советов».

На что ставить в футболе 22 июля

Сегодня стартует второй тур РПЛ. В Санкт-Петербурге «Зенит» принимает «Крылья Советов». Команда Сергея Семака на старте не смогла переиграть «Химки», так что должок перед болельщиками есть. Ну а самарцы в первом туре в красивом матче победили «Оренбург». Будем надеяться на яркое зрелище и сегодня!

Потихонечку возвращаются европейские лиги. Сегодня стартуют чемпионаты Австрии и Бельгии. «Зальцбург» сразится с «Аустрией», а «Стандард» примет «Гент».

Клопп ярко высказался о покере Нуньеса в ворота «Лейпцига».

Ну и товарищеские матчи. Дортмундская «Боруссия» сегодня встретится с «Вильярреалом», а «Бенфика» — с «Жироной». Наконец, два английских клуба — «Кристал Пэлас» и «Лидс» — сыграют между собой.

На что ставить в хоккее 22 июля

Хоккейный сезон завершён, ждём старта тренировочных лагерей. Пока же любителям хоккея лучше обратить внимание на другие виды спорта.

На что ещё ставить 22 июля

На турнире в Гамбурге продолжают борьбу два россиянина. Аслан Карацев сегодня сыграет с обидчиком Андрея Рублёва – Франсиско Серундоло из Аргентины. Ну а Карену Хачанову предстоит матч с Карлосом Алькарасом.

В женской части соревнований Анастасия Потапова попробует обыграть Анетт Контавейт из Эстонии.

Чалов: я хотел остаться в «Базеле».

Чесноков рассказал, что нужно сделать Хачанову для возвращения в топ-10.

Прогноз с коэффициентом 3.10 на матч «Стандард» — «Гент».

Мостовой: в «Спартак» меня не позовут.