«Подойдёт, 100%» Артёму Дзюбе предложили перейти в команду из пляжного футбола «Строгино»

Генеральный директор пляжного футбольного клуба «Строгино» Дмитрий Струтынский предложил нападающему Артёму Дзюбе попробовать свои силы в пляжном футболе.

«Куда Дзюбе? Первая мысль — пляжный футбол. Попробовать, почему нет? В Санкт-Петербурге есть хорошая команда «Кристал», в Москве много клубов. Дзюба абсолютно точно подойдёт пляжному футболу, 100%. Будет суперфорвардом, можно попробовать. «Строгино» открыто.



Можно ли считать официальным предложением? Можно. Место в стартовом составе? Пробьём», — сказал Струтынский в эфире телеканала «Матч Премьер».

33-летний Дзюба находится без клуба после истечения контракта с «Зенитом» 30 июня 2022 года. Последние недели Артём готовился к сезону в расположении казанского «Рубина».