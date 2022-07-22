«Подойдёт, 100%» Артёму Дзюбе предложили перейти в команду из пляжного футбола «Строгино»
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Генеральный директор пляжного футбольного клуба «Строгино» Дмитрий Струтынский предложил нападающему Артёму Дзюбе попробовать свои силы в пляжном футболе.
«Куда Дзюбе? Первая мысль — пляжный футбол. Попробовать, почему нет? В Санкт-Петербурге есть хорошая команда «Кристал», в Москве много клубов. Дзюба абсолютно точно подойдёт пляжному футболу, 100%. Будет суперфорвардом, можно попробовать. «Строгино» открыто.
Можно ли считать официальным предложением? Можно. Место в стартовом составе? Пробьём», — сказал Струтынский в эфире телеканала «Матч Премьер».
33-летний Дзюба находится без клуба после истечения контракта с «Зенитом» 30 июня 2022 года. Последние недели Артём готовился к сезону в расположении казанского «Рубина».
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