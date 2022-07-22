Зинченко стал игроком лондонского «Арсенала»
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Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко стал игроком лондонского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба «канониров».
С игровым номером Зинченко определится позже, пока он присоединился к лондонскому клубу на сборе в Орландо. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего защитника в € 25 млн.
Напомним, Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» из «Уфы» летом 2016 года. Сезон-2016/2017 он провёл в голландском «ПСВ Эйндховен», затем выступал за «горожан». В составе «Манчестер Сити» Зинченко провёл 127 матчей, в которых отличился двумя голами и 12 результативными передачами. С клубом из Манчестера футболист четырежды выигрывал АПЛ и стал финалистом Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021.
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