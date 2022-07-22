«Зенит» разгромил «Крылья Советов» со счётом 3:0

Сегодня, 22 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на своём поле играл с самарскими «Крыльями Советов». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра закончилась разгромной победой домашней команды со счётом 3:0.

На 5-й минуте «Зенит» получил право на пенальти, который решил исполнить Андрей Мостовой. Полузащитник не смог переиграть вратаря Ивана Ломаева, но был точен на добивании, открыв счёт в матче. На 12-й минуте хозяева получили право на ещё один 11-метровый удар: в штрафной площади был сбит Малком, пенальти реализовал Далер Кузяев. 2:0 — в пользу «Зенита». На 31-й Андрей Мостовой оформил дубль и сделал счёт 3:0 в пользу «Зенита».

«Зенит» набрал четыре очка и промежуточно вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (3) — на 4-й позиции.