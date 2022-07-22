Игорь Осинькин объяснил разгромное поражение «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал разгромное поражение своих подопечных в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (3:0).

«С нашей стороны сегодня футбола не было. Проигрывали 2:0, не успев начать матч. Первый гол — случайный. Действительно была игра рукой. Второй гол… Якуба получил травму, мы уже планировали замену. Видимо, в этот ему не хватило концентрации. Ничего опасного в той ситуации не было.

Дальше, когда «Зенит» ведёт у себя дома 2:0, при этом команда была предельно мотивированная после первого тура, нам было очень сложно. Мы не смогли оказать давление на соперника. В оставшееся время «Зенит» был попросту сильнее», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.