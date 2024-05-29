«Ты позоришь сборную России!» Березуцкий рассказал забавную историю о Хиддинке и Быстрове

Экс-футболист сборной России Алексей Березуцкий вспомнил забавную историю, как бывший тренер национальной команды Гус Хиддинк подколол Владимира Быстрова.

«Помню, по-моему, сняли Володю Быстрова, он в клубе как-то танцевал. И причём Гус Хиддинк вообще ни слова не сказал. Видео везде было абсолютно, это все видели, все обсуждали. И у нас была игра, вообще ни слова, то есть как будто он это не видел, не слышал и так далее.

Следующий сбор через месяц, он нас собирает в кругу и говорит: «Ребята, я, конечно, понимаю, что вы всё понимаете, что так нельзя, вы понимаете, что на нас все смотрят, но у меня, Володя Быстров, к тебе только один вопрос. Я всё, конечно, понимаю, но ты же с девушкой танцевал. Ну, с девушкой как танцуют? Ну, ты её обнял, вот, а ты вот так (показывает, как Хиддинк демонстрировал, как «правильно» и «неправильно» обнимать девушку. – Прим. «Чемпионата»). Ну, что ты делаешь? Ты позоришь сборную России!»

Мы как начали угорать. Ну, то есть он вроде бы и напихал нам так легко, по-отечески, и как бы ещё и повеселил нас», — сказал Березуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».