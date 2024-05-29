Агент Дзюбы: Артём точно не собирается заканчивать с футболом

Футбольный агент Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего Артёма Дзюбы, заявил, что футболист продолжит карьеру после ухода из «Локомотива».

«Артём заканчивать с футболом точно не собирается. Идёт общение с несколькими клубами, приоритет — Россия. Пока это всё, что могу озвучить», — сказал Гольдман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульников.

Напомним, сегодня, 29 мая, футбольный клуб «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.