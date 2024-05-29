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Денис Бояринцев — о работе в «Роторе»: не мог отказаться от такого предложения

Денис Бояринцев — о работе в «Роторе»: не мог отказаться от такого предложения
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Российский тренер Денис Бояринцев рассказал, как принял предложение от волгоградского «Ротора».

«Было несложно принять предложение «Ротора», учитывая, что команда должна сыграть ещё два матча. Произошло всё очень быстро и оперативно. У «Ротора» есть неплохие шансы, чтобы побороться за путёвку в Первую лигу. Но в любом случае я не мог отказаться от такого предложения, потому что знаю хорошо историю города и команды. Поэтому с удовольствием принял предложение.

«Ротор» последние три матча проиграл, но в целом подобран хороший коллектив и подбор игроков. Ребята достаточно амбициозные и некоторых я знаю. Мы пересекались с ними, когда они были соперниками. Футбольный мир тесен, поэтому по каждому имею информацию, но что-то собираю. Нам предстоит две игры против сильных команд, которые решают большие задачи. Но никто трудностей не боится, потому что я уверен в том составе, который есть у нас. «Ротор» мало чем уступает другим командам.

Я не буду говорить о гарантиях работы в команде. Клубу поставлена цель. Если задача не решится в этом сезоне, то в следующем году перед командой будет стоять цель выйти в Первую лигу. Поэтому в случае неудач я с удовольствием останусь в команде и буду выполнять поставленные задачи», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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