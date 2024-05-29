Денис Бояринцев — о работе в «Роторе»: не мог отказаться от такого предложения

Российский тренер Денис Бояринцев рассказал, как принял предложение от волгоградского «Ротора».

«Было несложно принять предложение «Ротора», учитывая, что команда должна сыграть ещё два матча. Произошло всё очень быстро и оперативно. У «Ротора» есть неплохие шансы, чтобы побороться за путёвку в Первую лигу. Но в любом случае я не мог отказаться от такого предложения, потому что знаю хорошо историю города и команды. Поэтому с удовольствием принял предложение.

«Ротор» последние три матча проиграл, но в целом подобран хороший коллектив и подбор игроков. Ребята достаточно амбициозные и некоторых я знаю. Мы пересекались с ними, когда они были соперниками. Футбольный мир тесен, поэтому по каждому имею информацию, но что-то собираю. Нам предстоит две игры против сильных команд, которые решают большие задачи. Но никто трудностей не боится, потому что я уверен в том составе, который есть у нас. «Ротор» мало чем уступает другим командам.

Я не буду говорить о гарантиях работы в команде. Клубу поставлена цель. Если задача не решится в этом сезоне, то в следующем году перед командой будет стоять цель выйти в Первую лигу. Поэтому в случае неудач я с удовольствием останусь в команде и буду выполнять поставленные задачи», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.