«Барселона» договорилась с Хави о расторжении контракта

Каталонская «Барселона» договорилась с занимавшим должность главного тренера команды Хави о расторжении контракта, действовавшего до конца сезона-2024/2025. Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

«Клуб хотел бы публично поблагодарить Хави и членов его тренерского штаба за их приверженность, самоотверженность и щедрость, а также за их помощь в достижении соглашения о расторжении контракта. Кроме того, мы желаем ему успехов в будущем как на личном, так и на профессиональном уровне», — сказано в заявлении «Барселоны».

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Напомним, ранее сообщалось, что Хави желал бы получить от каталонского клуба € 2,5 млн в качестве компенсации, поскольку именно такую сумму он сам заплатил «Аль-Садду» за расторжение контракта в 2021 году, которая была необходима для того, чтобы возглавить «Барселону».