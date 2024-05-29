Наумов: время Дзюбы в «Локомотиве» истекло, расстаться с ним — логичное решение

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал новость, что нападающий Артём Дзюба покинул клуб.

«Абсолютно ожидаемо, что Дзюба покинул «Локомотив». Об этом давно говорили. Никто не сомневался, что он уйдёт из «Локомотива». Всё логично, просто клубу надо достойно с ним попрощаться. Артём выполнил свою роль, теперь его время истекло. Ничего страшного в этом нет», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Артём Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе железнодорожников нападающий провёл 39 матчей, забил 12 голов и оформил девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.