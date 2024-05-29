Кафанов — о готовящемся переходе Сафонова в «ПСЖ»: переполняет чувство гордости за Матвея

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов высказался о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— Сафонов советовался с вами перед переходом в «ПСЖ»?

— Нет, мы не разговаривали на эту тему. Думаю, что дам Матвею несколько советов на сборах в Новогорске. Сначала спрошу у него самого, что он думает о переходе, а потом, исходя из этого разговора, наверное, что-то скажу. Сейчас переполняет чувство гордости за Матвея и нашу вратарскую школу. Уже второй российский вратарь поедет в топ-клуб, поэтому очень рад. Мы говорили с Сафоновым о том, что он готов ехать в Европу и может там играть — наши вратари не хуже, — приводит слова Кафанова Sport24.

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер подтвердил скорый переход Сафонова в «ПСЖ». Отмечалось, что уже согласована сумма трансфера в размере € 20 млн. Контракт с 25-летним футболистом рассчитан до июня 2029 года. Подчёркивается, что Сафонов подпишет его после прохождения медицинских тестов. 25-летний Матвей Сафонов является воспитанником чёрно-зелёных. В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.