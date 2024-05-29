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Наумов: Дзюба ещё года два может спокойно поиграть в средних командах РПЛ

Наумов: Дзюба ещё года два может спокойно поиграть в средних командах РПЛ
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы после ухода из московского клуба. Сегодня, 29 мая, «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб.

«Мне кажется, Дзюба найдёт себе работу после «Локомотива». Конечно, такой зарплаты у него не будет, но в средних командах РПЛ Артём ещё может спокойно поиграть года два», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Артём Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе железнодорожников нападающий провёл 39 матчей, забил 12 голов и оформил девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.

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