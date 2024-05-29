Алексей Березуцкий: было прекрасное время, когда в «Зените» был питерский костяк

Бывший футболист и тренер московского ПФК ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о важности наличия российских футболистов в топ-клубах РПЛ.

«Насколько важно, чтобы русский костяк был в команде? Я думаю, что это очень важно и, к сожалению, сейчас, если мы про эти две конкретные команды («Зенит» и ЦСКА. – Прим. «Чемпионата») говорим, то, жаль. Это было прекрасное время, когда и в Питере был вот питерский костяк, причём практически все были питерцы, да, и у нас был костяк свой, то есть это было прикольно, потому что да, были иностранные звёзды, причём топовые иностранные звёзды, что у них, что у нас. Это было прикольно, мы встречались в сборной, делали одно дело, но не было такого, как сейчас бывает, что выходит там девять бразильцев», — сказал Березуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».