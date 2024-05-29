Алексей Березуцкий высказался о скандале в сборной России перед увольнением Хиддинка

Экс-футболист сборной России Алексей Березуцкий высказался о скандале, который произошёл в национальной команде в 2009 году перед увольнением Гуса Хиддинка. Тогда игроки сборной сборной перед матчем со Словенией были замечены в ресторане, где они якобы курили кальян и пили алкоголь. Потом это «пиршество» продолжилось в отеле.

— Как Хиддинк отреагировал на кальян? Честно, он очень разозлился, потому что он знал, что это полнейший бред. Ну то, что там кто-то вышел, кальян напротив покурил…

— То есть этой истории не было?

— Нет, она была. Его бесило другое. Там преувеличили в 100 раз. Ну, хорошо. Пошли покурили кальян. Что у Дика Адвоката, что у Гуса Хиддинка не было никаких ограничений, запретов. То есть, в принципе, мы были свободны абсолютно. И то есть как бы у него вообще к этому вопросов не было, но там ещё просто наврали ещё гораздо больше, не считая кальянов. Его это прям бесило, он прям злился, потому что он знал, что это не так, — сказал Березуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».