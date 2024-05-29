Игрок «Жироны» Цыганков: Довбик заслужил трофей Пичичи, Артём классный форвард

Крайний нападающий «Жироны» Виктор Цыганков высказался об одноклубнике Артёме Довбике, который получил награду лучшему бомбардиру чемпионата Испании сезона-2023/2024.

— Ваш соотечественник Довбик получил трофей Пичичи.

— Очень рад за него, он заслужил это. В последнем матче сезона вся команда старалась помочь ему, чтобы он забил ещё. Артём — прекрасный нападающий, — приводит слова Цыганкова испанское онлайн-издание AS.

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Напомним, «Жирона» завершила сезон-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. 26-летний Цыганков провёл 34 матча во всех турнирах, забил восемь голов и сделал семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинского футболиста в € 28 млн. Действующий контракт Виктора с «Жироной» рассчитан до лета 2027 года.

Отметим, что Довбик забил 24 гола в рамках Ла Лиги сезона-2023/2024.