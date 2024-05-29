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Дроздов: на месте «Локомотива» не отказывался бы от такого форварда, как Дзюба

Дроздов: на месте «Локомотива» не отказывался бы от такого форварда, как Дзюба
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Бывший футболист «Локомотива» Юрий Дроздов отреагировал на новость об уходе Артёма Дзюбы из стана железнодорожников.

«Не скажу, что решение «Локомотива» с Дзюбой ожидаемое. Такой форвард всегда нужен. Где они лучше найдут, не знают. Это вопрос для руководства. Может быть, они нашли какое-то усиление. Я бы не отказался от такого форварда, как Дзюба. В этом сезоне он делал свою работу, где-то хорошо, где-то — не очень. Выходил на замены и помогал, внёс свою лепту в попадание в первую пятёрку РПЛ.

Возможно, Артём будет играть где-то в РПЛ, а может быть, в «Шанхае», как об этом пишет пресса. Главное, чтобы без травм», — сказал Юрий Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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