Захарян помог «Реалу Сосьедад» обыграть «Токио Верди» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались японский «Токио Верди» и испанский «Реал Сосьедад». Команды играли на Японском национальном стадионе в Токио (Япония). «Реал Сосьедад» одержал победу со счётом 2:0.

В концовке первого тайма, на 45-й минуте, отличился защитник «Реала Сосьедад» Урко Гонсалес. Второй мяч испанской команды забил российский полузащитник Арсен Захарян на 90+1-й минуте, установив окончательный счёт — 2:0. Отметим, что Захарян вышел на замену на 68-й минуте.

«Реал Сосьедад» занял шестое место в турнирной таблице Ла Лиги по итогам сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков за 38 матчей. Чемпионом Испании стал мадридский «Реал». Подопечные Карло Анчелотти заработали 95 очков.