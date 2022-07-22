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Семак назвал предварительный диагноз получившего травму Кузяева

Семак назвал предварительный диагноз получившего травму Кузяева
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии полузащитника Далера Кузяева, вынужденного покинуть поле в первом тайме матча с «Крыльями Советов» (3:0) во 2-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«У Чистякова болит горло. Надеюсь, через два-три дня он вернётся к работе с командой.

Что касается Далера, здесь ситуация посерьёзнее. Завтра будет обследование. Предположение медицинского штаба — повреждение боковой связки коленного сустава. Насколько серьёзное — посмотрим», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

На 12-й минуте 29-летний Кузяев реализовал второй пенальти, назначенный в ворота самарской команды. На 29-й Далер был вынужден покинуть поле и уступил место Алексею Сутормину.

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