«Зенит» — «Крылья Советов»: видеообзор победы команды Семака с дублем Мостового

Сегодня, 22 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге прошёл матч 2-го тура чемпионата России по футболу, в котором встречались «Зенит» и «Крылья Советов» (Самара). Финальный свисток Артёма Чистякова ознаменовал разгромную победу домашней команды со счётом 3:0.

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Все голы в матче «Зенит» — «Крылья Советов» были забиты в первом тайме. В начале встречи отличился Андрей Мостовой: полузащитник не переиграл вратаря Ивана Ломаева с пенальти, но был первым на добивании. Спустя несколько минут шансом отличиться воспользовался Далер Кузяев, сумевший реализовать пенальти. Точку в матче поставил всё тот же Мостовой.