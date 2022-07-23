Рюдигер грубо влетел в ногу Азара, бельгиец закричал и не смог закончить тренировку

Неприятный эпизод случился на тренировке мадридского «Реала» в преддверии матча с «Барселоной» на предсезонных сборах в США. Защитник команды Антонио Рюдигер влетел в лодыжку нападающего Эдена Азара. Бельгийский форвард закричал, упал от боли на газон, но смог вернуться к тренировочному занятию, однако не закончил его. Об этом сообщает Marca.
31-летний Азар перешёл в мадридскую команду из «Челси» в 2019 году. С тех пор Эден принял участие лишь в 66 матчах (шесть голов, 10 результативных передач), пропустив большее количество матчей из-за травм. В испанской команде у Азара их накопилось 15.
29-летний Рюдигер стал игроком «Реала» летом 2022-го, перейдя в команду в статусе свободного агента. Последним клубом Антонио, как и Эдена, был лондонский «Челси».
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