«Люблю тебя, детка». Футболистка сборной Бельгии опубликовала фото послематчевого поцелуя

Футболистка сборной Бельгии Давиния Ванмехелен показала фото послематчевого поцелуя после матча третьего тура группового этапа со сборной Италии (1:0).
«Все возможно, когда рядом есть нужные люди, которые тебя поддерживают!!! Люблю тебя, детка», — написала Ванмехелен в своей социальной сети.
Фото: Социальная сеть футболистки
Напомним, в четвертьфинальном матче сборная Бельгии уступила национальной команде Швеции. Матч состоялся стадионе «Ли Спортс Вилладж» в Ли (Англия) и завершилась победой сборной Швеции со счётом 1:0. Таким образом, сборная Бельгии завершила участие в турнире, а Швеция выступит в полуфинале.
В полуфинале турнира сборная Швеции встретятся со сборной Англии. Матч запланирован на 26 июля. Финальный матч женского чемпионата Европы-2022 пройдёт 31 июля на стадионе «Уэмбли». Действующий чемпион Европы – национальная команда Нидерландов.
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