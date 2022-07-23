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Мане рассказал, по какой причине сменил «Ливерпуль» на «Баварию»

Мане рассказал, по какой причине сменил «Ливерпуль» на «Баварию»
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Летний новичок мюнхенской «Баварии» Садио Мане поделился с журналистами информацией о том, когда он решил покинуть английский «Ливерпуль» и почему принял предложение чемпиона Германии.

«Решение уйти из «Ливерпуля» я принял в прошлом году. Это был подходящий момент для меня. Понимал, что мне нужен новый вызов в жизни. Год назад я поговорил с Юргеном Клоппом и сказал ему о своём желании уйти. Я родом из маленького городка, моя жизнь всегда была испытанием, отсюда и желание бросить себе новый вызов. В «Ливерпуле» я провёл шесть замечательных лет, а в целом в английской Премьер-лиге – восемь. Мы выиграли практически всё, что возможно. Решение покинуть клуб точно было нелёгким, но иногда такие приходится принимать. И я считаю, что это решение – лучшее в моей карьере. Очень счастлив сейчас быть в «Баварии», увлечён этим проектом. Здесь высокие цели. Я искренне хочу выигрывать с командой трофеи, в частности Лигу чемпионов. «Бавария» – один из лучших клубов мира», – приводит слова Мане BBC Sport Africa.

Напомним, сумма трансфера Мане из «Ливерпуля» в «Баварию», по информации Transfermarkt, составила € 32 млн. За сборную Сенегала игрок провёл 91 матч и забил 33 мяча.

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