«Ливерпуль» сообщил о смерти экс-владельца клуба, при котором была выиграна ЛЧ в 2005 году

Английский «Ливерпуль» на своём официальном сайте сообщил о смерти бывшего председателя и владельца клуба Дэвида Мурса.

«Ливерпуль» глубоко опечален кончиной бывшего председателя и владельца Дэвида Мурса.

Мурс занимал пост председателя в течение 16 лет с 1991 года и стал почетным пожизненным президентом после продажи контрольного пакета акций клуба в 2007 году.



Он умер в возрасте 76 лет в пятницу утром, всего через несколько недель после того, как скончалась его любимая 39-летняя жена Мардж.



В то время как его дядя сэр Джон Мурс, основатель розничной империи Littlewoods, дважды занимал пост председателя футбольного клуба «Эвертон» в 1960-х и 1970-х годах, Дэвид был ярым ливерпульцем. Семья Муров владела контрольным пакетом акций футбольного клуба «Ливерпуль» более полувека, и в сентябре 1991 года Дэвид возглавил любимый клуб.



Вместе с доверенным исполнительным директором Риком Парри он руководил вступлением «Ливерпуля» в недавно созданную Премьер-лигу в 1992 году и курировал управленческие назначения Роя Эванса, Жерара Улье и Рафаэля Бенитеса во время его пребывания на «Энфилде».



Дэвид, который обычно избегал публичности, предпочитая вместо этого действовать на заднем плане, видел, как «красные» выиграли 10 крупных наград за время своего 16-летнего пребывания в должности, включая, конечно же, Лигу чемпионов в 2005 году", — говорится в заявлении.

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