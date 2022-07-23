Широков — о матче ЦСКА — «Сочи»: это было с Федотовым, но сочинцы хорошо играют в Москве

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА — «Сочи».
«Если исходить из первых матчей, то фаворит ЦСКА. Матч на матч не приходится. «Сочи» в последнее время хорошо в Москве играет. Понятно, что это было с Федотовым, но футболисты примерно те же остались. Они захотят продлить серию.
В то же время ЦСКА показал классный футбол в предыдущем матче. Тоже захотят продолжить свою серию. Ожидается очень интересный матч», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч ЦСКА — «Сочи» состоится сегодня, 23 июля, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало встречи — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Сочи».
- 23 июля 2022
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