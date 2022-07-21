ЦСКА — «Сочи». Разовая акция от Федотова и армейцев

Игра будет результативной и напряжённой, но больше Федотов не поднимет руку на свою бывшую команду.

23 июля состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Сочи». Начало – в 15:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами армейцев: поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех «Сочи» оценивается в 3.38. На ничью дают коэффициент 3.62.

Прогноз на матч ЦСКА — «Сочи» с коэффициентом 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч 2-го тура РПЛ ЦСКА — «Сочи» 23 июля 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч ЦСКА — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата России ЦСКА — «Сочи» (23.07.2022)

ЦСКА оказался единственным российским грандом, который начал новый сезон с победы. Армейцы забили два безответных гола в ворота «Урала», а сам матч получился максимально односторонним. Что уж говорить, если ЦСКА нанёс 10 ударов в створ против всего одного у «Урала». По показателю xG всё ещё хуже для уральцев, у них всего 0,17 против 3,49 у армейцев.

«Сочи» не гранд, но тоже начал сезон с уверенной победы. Пострадало «Торпедо», которое победил серебряный призёр прошлого сезона. Сочинцы обыграли его в гостях со счётом 3:1. Основную часть работы сделали старые игроки, но отметился и один из главных летних новичков. Владислав Сарвели блистал в «Крыльях Советов», а теперь забил дебютный гол за сочинцев. Очень похоже, что потраченные средства уйдут не впустую.

Нельзя обойти стороной и тот момент, что тренирует армейцев сейчас экс-главный тренер «Сочи», который и привёл команду к серебряным медалям в прошлом сезоне. Владимир Федотов после успешного сезона соблазнился предложением москвичей. Судьба слишком быстро свела со старой командой, которая ему очень хорошо известна. Новый тренер сочинцев — Вадим Гаранин — ещё не успел перестроить их под себя.

Для тех, кто не следил за последними перипетиями в «Сочи», стоит отметить, что у Гаранина пока нет лицензии Pro. Формально клуб тренирует Александр Точилин, который в команде уже давно и полностью знает всю внутреннюю кухню. С Гараниным пришёл в команду его тренерский штаб: Александр Аверьянов, Илья Гердт и Дмитрий Мантуш. Так что не стоит путаться, когда в протоколах главным тренером называют Точилина и он же раздаёт послематчевые интервью.

Ещё один интересный момент — хотя сезон только-только начался, но ЦСКА и «Сочи» уже встречались. Обе команды приняли участие в предсезонном Кубке. Впрочем, успеха в нём не добились. Победителем стал петербургский «Зенит», второе место ушло «Нижнему Новгороду», а «Сочи» стал лишь третьим. На большее не дало замахнуться поражение от ЦСКА.

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Федотова же в ЦСКА ждут не только слава и почёт, но и очень много работы. Из команды ушли слишком много игроков, пока она выглядит гораздо слабее, чем была. Вернулись в свои клубы круто игравшие в аренде Гбамен и Языджи. Эджуке и Сигурдссон разорвали контракты. На Бийоле и Бохинене получилось неплохо заработать, чего не скажешь про Магнуссона и Ахметова.

Новичков пока только двое, но потенциально они очень хороши. Гайич и Карраскаль вышли в основе армейцев в первом туре, и второй даже отметился голом, хоть и с пенальти. Плюс ко всему многие вернулись из аренд, а теперь получат новый шанс. С такими серьёзными кадровыми перестановками армейцы вряд ли сразу покажут весь свой потенциал и стабильные результаты. Команда Федотова отлично стартовала, но где-то впереди её ждут провалы и ошибки.

В прошлом сезоне «Сочи» и ЦСКА встречались трижды. Оба матча в чемпионате выиграл «Сочи», а ЦСКА взял реванш в Кубке России и недавно добавил к нему победу во время предсезонки. После возвращения сочинцев в элиту можно сказать, что эта команда стала неудобной для армейцев. В личных встречах с этого момента наблюдается паритет: по три победы у каждого и две ничьих. При таких раскладах предлагаем взять Х2 через обе забьют.

Прогноз и ставки на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Сочи» 23 июля 2022 года

ЦСКА начал с уверенной победы, что явно должно порадовать болельщиков после провальной концовки прошлого сезона и невыразительной игры на предсезонном Кубке. Вряд ли армейцы на старте сезона смогут стабильно демонстрировать такой высокий уровень, особенно когда в соперниках будут команды сильнее «Урала». «Сочи» уже второй год в российском топе, выступает не хуже того же ЦСКА. Гости способны дать серьёзный отпор своему бывшему тренеру и его новой команде.

Ставка: «Сочи» не проиграет и обе забьют за 2.72.

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