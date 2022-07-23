Звезда женской сборной Франции Катото опубликовала фото из клиники
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Нападающая сборной Франции Мари-Антуанетт Катото, получившая серьёзную травму в матче второго тура группового этапа женского чемпионата Европы с Бельгией (2:1), перенесла операцию в одной из клиник. Ранее 23-летняя футболистка прошла обследование, которое выявило у неё трещину в мениске и разрыв передней боковой связки.
Фото: Соцсети Катото
Ранее сообщалось, что нападающая «ПСЖ» пропустит несколько месяцев и может не сыграть в 2022 году. Мари-Антуанетт является лучшим бомбардиром в истории парижской команды и недавно подписала с клубом новый контракт до 2025 года.
Сегодня, 23 июля, сборная Франции в полуфинале женского чемпионата Европы сыграет со сборной Нидерландов. Встреча на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия) начнётся в 22:00 мск.
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