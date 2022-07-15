Звезда женского Евро-2022 Катото больше не сыграет на турнире из-за травмы

Нападающая сборной Франции Мари-Антуанетт Катото, получившая травму в игре 2-го тура группового этапа женского чемпионата Европы – 2022 с Бельгией (2:1), больше не сыграет на турнире. 23-летняя футболистка прошла обследование, которое выявило трещину в мениске и разрыв передней боковой связки. Об этом сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, нападающая «ПСЖ» Катото пропустит несколько месяцев. 1 июля Мари-Антуанетт продлила соглашение с парижской командой до 2025 года. Нападающая является лучшим бомбардиром в истории клуба.

За национальную сборную Франции Катото дебютировала в 2018-м. В 32 матчах за команду Мари-Антуанетт забила 26 голов.

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