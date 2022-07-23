Видеообзор победы «Вильярреала» в товарищеском матче с дортмундской «Боруссией»

Вчера, 22 июля, в товарищеском матче дортмундская «Боруссия» встречалась с «Вильярреалом». Игра прошла на стадионе «Кэшпоинт Арена» в городе Альтах (Австрия) и завершилась победой испанской команды со счётом 2:0.
В компенсированное время первого тайма счёт открыл нападающий «Вильярреала» Жерар Морено. На 67-й минуте Самуэль Чуквезе упрочил преимущество испанской команды и установил итоговый счёт встречи.
Новый розыгрыш немецкой Бундеслиги стартует 5 августа, чемпионат Испании сезона-2022/2023 начнётся 12 августа. В матче первого тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» сыграет с леверкузенским «Байером». «Вильярреал» в первом туре испанской Примеры сезона-2022/2023 встретится с «Вальядолидом».
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