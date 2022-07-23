Канчельскис: Федотов хочет обыграть «Сочи» с ЦСКА. Армейцы получат бой

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча второго тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Сочи».
«ЦСКА — «Сочи» имеет большую подоплёку: Федотов ушёл из «Сочи» в ЦСКА. Думаю, Владимир Федотов хочет обыграть «Сочи» с ЦСКА. Армейцы получат бой. Будет интересная игра. В матче с ЦСКА «Урал» был вообще беззубым: проблемы в обороне. ЦСКА очень хорошо сыграл. «Сочи» занял второе место в РПЛ — с ним будут считаться. Думаю, небольшое преимущество у ЦСКА есть», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч ЦСКА — «Сочи» состоится сегодня, 23 июля, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало встречи — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Сочи».
- 23 июля 2022
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