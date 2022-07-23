Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Рубина» Зотов: «Енисей» — один из фаворитов Первой лиги

Полузащитник «Рубина» Зотов: «Енисей» — один из фаворитов Первой лиги
Комментарии

Полузащитник «Рубина» Александр Зотов рассказал о подготовке к матчу второго тура Первой лиги с «Енисеем». Встреча состоится завтра, 24 июля, в Красноярске.

«Работаем в штатном режиме. «Енисей» — большой сибирский клуб, в котором я был четыре года, поэтому только положительное могу говорить о нём. Я считаю, что это один из фаворитов лиги. Не раз уже было, что они тяжело входят в сезон, а потом набирают ход.

Меня полностью устраивало играть в манеже. Да, наверное, будет непривычно после паузы. После тренировок на улице в манеж переходить тяжеловато. Наверное, в этом плане у «Енисея» будет небольшое преимущество. В принципе, это такое же поле, просто сооружение закрытое.

Команда строится, новый тренер пришёл. Я так понимаю, они пробуют разные схемы и тактики. Но команда по-прежнему играющая, нужно будет стараться контролировать мяч, будет интересная игра», — цитирует Зотова пресс-служба «Рубина».

Новость по теме
Леонид Слуцкий поблагодарил Никиту Медведева за профессионализм
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022