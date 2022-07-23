Полузащитник «Рубина» Зотов: «Енисей» — один из фаворитов Первой лиги

Полузащитник «Рубина» Александр Зотов рассказал о подготовке к матчу второго тура Первой лиги с «Енисеем». Встреча состоится завтра, 24 июля, в Красноярске.



«Работаем в штатном режиме. «Енисей» — большой сибирский клуб, в котором я был четыре года, поэтому только положительное могу говорить о нём. Я считаю, что это один из фаворитов лиги. Не раз уже было, что они тяжело входят в сезон, а потом набирают ход.



Меня полностью устраивало играть в манеже. Да, наверное, будет непривычно после паузы. После тренировок на улице в манеж переходить тяжеловато. Наверное, в этом плане у «Енисея» будет небольшое преимущество. В принципе, это такое же поле, просто сооружение закрытое.



Команда строится, новый тренер пришёл. Я так понимаю, они пробуют разные схемы и тактики. Но команда по-прежнему играющая, нужно будет стараться контролировать мяч, будет интересная игра», — цитирует Зотова пресс-служба «Рубина».

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