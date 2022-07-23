Франция — Нидерланды: прямая трансляция матча 1/4 финала женского Евро начнётся в 22:00
Поделиться
Сегодня, 23 июля, состоится матч 1/4 финала женского чемпионата Европы — 2022 Франция — Нидерланды. Игра пройдёт на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».
Сборная Франции по итогам группового этапа заняла первое место в таблице группы D, обойдя национальные команды Бельгии, Исландии и Италии. Нидерланды заняли второе место в группе С, уступив шведской сборной и обойдя команды Швейцарии и Португалии.
Напомним, женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли». Действующие чемпионы Европы — женская сборная Нидерландов.
Комментарии
- 23 июля 2022
-
17:31
-
17:28
-
17:21
-
17:21
-
17:19
-
17:09
-
17:00
-
16:55
-
16:54
-
16:40
-
16:32
-
16:16
-
16:10
-
16:04
-
16:03
-
16:00
-
15:56
-
15:37
-
15:37
-
15:26
-
15:10
-
14:59
-
14:55
-
14:55
-
14:52
-
14:48
-
14:43
-
14:32
-
14:30
-
14:27
-
14:01
-
13:59
-
13:39
-
13:28
-
13:24
Партнерский контент