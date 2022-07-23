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Франция — Нидерланды: прямая трансляция матча 1/4 финала женского Евро начнётся в 22:00

Франция — Нидерланды: прямая трансляция матча 1/4 финала женского Евро начнётся в 22:00
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Сегодня, 23 июля, состоится матч 1/4 финала женского чемпионата Европы — 2022 Франция — Нидерланды. Игра пройдёт на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».

Сборная Франции по итогам группового этапа заняла первое место в таблице группы D, обойдя национальные команды Бельгии, Исландии и Италии. Нидерланды заняли второе место в группе С, уступив шведской сборной и обойдя команды Швейцарии и Португалии.

Напомним, женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли». Действующие чемпионы Европы — женская сборная Нидерландов.

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