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Робертсон — о сексизме: футболистка сыграет плохо — скажут: «Это потому, что ты женщина»

Робертсон — о сексизме: футболистка сыграет плохо — скажут: «Это потому, что ты женщина»
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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился мнением о сексизме в футболе.

«Сексизм распространён в женском футболе. Если я плохо играю, люди так и скажут. Но если плохо сыграет футболистка, тогда скажут: «О, так это потому, что ты женщина». Я гарантирую, что эти женщины играют в футбол лучше любого, кто пишет такие комментарии», — приводит слова Робертсона The Athletic.

Напомним, ранее Робертсон, его партнёры по «Ливерпулю» Трент Александер-Арнольд и Джордан Хендерсон, а также другие известные представители мужского и женского футбола снялись в ролике, приуроченном к кампании по борьбе с сексизмом в социальных сетях. Кампания получила название #NotHerProblem (Не её проблема). Слоган кампании — «Сексизм? Это не её проблема. Это наша проблема».

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