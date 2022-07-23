«Манчестер Юнайтед» упустил победу в товарищеском матче с «Астон Виллой»

Сегодня, 23 июля, «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче встречался с «Астон Виллой». Игра прошла на стадионе «Оптус» в Перте (Австралия) и завершилась ничьей со счётом 2:2.
На 25-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо. Результативную передачу отдал защитник манкунианцев Люк Шоу. На 42-й минуте полузащитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш отправил мяч в собственные ворота и упрочил преимущество «красных дьяволов». На 50-й минуте форвард Леон Бэйли сократил отставание клуба из Бирмингема. В компенсированное время встречи «Астон Вилла» добилась ничьей — гол на 90+3-й минуте забил защитник Калум Чемберс.
Ранее в этом месяце «Манчестер Юнайтед» провёл три товарищеские встречи, в каждой из которых преуспел. «Красные дьяволы» обыграли «Ливерпуль» со счётом 4:0, затем разгромили австралийский клуб «Мельбурн Виктори» (4:1), а позже оказались сильнее в матче с «Кристал Пэлас» (3:1).
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