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«Манчестер Юнайтед» упустил победу в товарищеском матче с «Астон Виллой»

«Манчестер Юнайтед» упустил победу в товарищеском матче с «Астон Виллой»
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Сегодня, 23 июля, «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче встречался с «Астон Виллой». Игра прошла на стадионе «Оптус» в Перте (Австралия) и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 25-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо. Результативную передачу отдал защитник манкунианцев Люк Шоу. На 42-й минуте полузащитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш отправил мяч в собственные ворота и упрочил преимущество «красных дьяволов». На 50-й минуте форвард Леон Бэйли сократил отставание клуба из Бирмингема. В компенсированное время встречи «Астон Вилла» добилась ничьей — гол на 90+3-й минуте забил защитник Калум Чемберс.

Ранее в этом месяце «Манчестер Юнайтед» провёл три товарищеские встречи, в каждой из которых преуспел. «Красные дьяволы» обыграли «Ливерпуль» со счётом 4:0, затем разгромили австралийский клуб «Мельбурн Виктори» (4:1), а позже оказались сильнее в матче с «Кристал Пэлас» (3:1).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
23 июля 2022, суббота. 12:45 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 2
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Санчо – 25'   2:0 Кэш – 42' (автогол)   2:1 Бэйли – 48'   2:2 Чемберс – 90+2'
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