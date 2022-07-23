«Тяжело комментировать игры с таким счётом». Точилин — о поражении «Сочи» в матче с ЦСКА
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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился эмоциями от поражения в матче второго тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
«Тяжело комментировать такие игры с таким счётом. Нам надо это принять, сделать выводы, в следующем матче надо реабилитироваться. Хотя в первом тайме была равная игра, они момент забили — мы нет. Второй гол решил эту игру.
Оценку Терехову давать не хочу. Нужно пересмотреть игру, после этого можно делать какие-то выводы», — передаёт слова Точилина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 23 июля, в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА играл с «Сочи». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.
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