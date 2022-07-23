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Соломатин: ЦСКА на правильном пути, а Карраскаль провёл одну из лучших игр за клуб

Соломатин: ЦСКА на правильном пути, а Карраскаль провёл одну из лучших игр за клуб
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Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин высказался о разгромной победе армейцев в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Сочи» (3:0).

«Конечно, победа со счётом 3:0 внушает уверенный оптимизм. Результат и сама игра говорят нам о том, что ЦСКА на правильном пути. Карраскаль сегодня впечатлил. Как мне кажется, провёл одну из лучших игр в составе ЦСКА.

Сейчас игра команды Федотова строится на принципе — четыре секунды и дальше мяч должен идти вперёд. Вспомнил период, когда Игнашевич отдавал передачи вперёд, которые отрезают атакующую и среднюю линии команды. Сразу же возникали острые моменты для качественных атак. Дай бог, чтобы так продолжалось и ничего не помешало дальше прогрессировать и показывать качественный футбол», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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