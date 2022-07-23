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«Приятно побеждать таких соперников». Зайнутдинов — о матче с «Сочи»

«Приятно побеждать таких соперников». Зайнутдинов — о матче с «Сочи»
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Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов высказался о разгромной победе в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Сочи» (3:0).

«Очень тяжёлая игра, условия. Приятно побеждать таких соперников», — передаёт слова Зайнутдинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, счёт в матче ЦСКА — «Сочи» был открыт на 36-й минуте. Забил полузащитник Хесус Медина, голевой пас отдал Хорхе Карраскаль. На 56-й минуте отличился сам Карраскаль, забив после передачи Игоря Акинфеева. В компенсированное к матчу время Медина оформил дубль, установив окончательный счёт встречи.

ЦСКА с шестью очками занимает первое место в таблице РПЛ сезона-2022/2023. «Сочи» (3) остался на третьей позиции.

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