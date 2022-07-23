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«Мало кто в современном футболе на такое способен». Федотов — о голевой передаче Акинфеева

«Мало кто в современном футболе на такое способен». Федотов — о голевой передаче Акинфеева
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал голевую передачу вратаря клуба Игоря Акинфеева в матче второго тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0).

«Передача Игоря долетела до штрафной. Мало кто в современном футболе на такое способен. Мощно, сильно, акцентированно — в нужную точку», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 23 июля, в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА играл с «Сочи». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

На 36-й минуте полузащитник Хесус Медина вывел ЦСКА вперёд. Результативную передачу на него оформил партнёр по команде Хорхе Карраскаль. Медина выскочил один на один с вратарём и уверенно реализовал свой момент. На 56-й минуте полузащитник Хорхе Карраскаль отличился с передачи вратаря Игоря Акинфеева. В компенсированное время Медина оформил дубль.

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