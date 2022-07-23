Федотов рассказал, о чём Медина и Карраскаль спрашивали его в матче с «Сочи»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о разговорах с игроками в матче второго тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0).



«В первом тайме Медина и Карраскаль спрашивали у меня, как действовать при обороне. Нам нужно было движение нашего нападающего, который в этот момент играл по центральному защитнику, а Медина брал на себя Терехова.



Гайч трудится, трудится очень мощно. Думаю, после своего желания на тренировках он точно появится на поле.



У нас следующий матч, к которому мы будем тщательно готовиться. Нам есть над чем работать. Нам нужно усиливаться, привести к общему знаменателю тех, кто приедет. Нужно засучить рукава и двигаться от матча к матчу. Все сражаются за очки», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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