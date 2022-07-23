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Заболотный высказался о конкуренции с Чаловым в ЦСКА

Заболотный высказался о конкуренции с Чаловым в ЦСКА
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Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный после разгромной победы в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Сочи» (3:0) высказался о конкуренции с другим форвардом армейцев Фёдором Чаловым. Отметим, что Заболотный сегодня появился на поле, заменив на 63-й минуте Чалова.

«Если вам кажется, что Чалов сильнее, значит, это уровень. Конкуренция существует, и она очень хорошая. Если сейчас играет Федя, то это не значит, что не буду играть я. Кто будет играть, будет решать тренер. Что касается сейчас, то да, Федя начал хорошо, и я считаю, что существует механизм команды: в начале сезона он играет, кто-то может в конце. Самое главное, посмотреть, как команда будет выглядеть на отрезке. Поэтому в данный момент он играет», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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