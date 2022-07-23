В ЦСКА сообщили, что собираются оспорить решение ФИФА по легионерам

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что московский клуб намерен оспорить решение ФИФА по иностранным футболистам, выступающим в российских клубах. Ранее легионерам разрешили приостановить свои контракты в одностороннем порядке до конца сезона-2022/2023.
«Мы со своей стороны готовим новое заявление в рамках нового дела по поводу последней поправки ФИФА, что легионеры могут просто взять и на год уйти. Здесь очень серьёзные финансовые последствия для российских клубов.
У нас этой опцией воспользовались Сигурдссон и Эджуке. Давайте на примере Эджуке: сумма трансферов — приблизительно 12 миллионов — это подъёмные, агентские, контракт на четыре года. В итоге у тебя просто-напросто год забирают. Если разделить 12 на 4, то считай, что три миллиона у тебя забрали. И это не полная сумма. По сути главными бенефициарами этой поправки ФИФА являются агенты. Сейчас они просто бесплатно могут притащить игрока в клуб, что в общем-то и сделал агент Эджуке. Ясное дело, что небольшая мотивация самому агенту — вот они в плюсе. Как раз по этой причине воздействуют на игроков. Вот это дело сейчас самое важное, и по нему собираются необходимые документы», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 23 июля 2022
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