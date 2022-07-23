«Краснодар» — «Спартак»: Черников удалён на 37-й минуте за фол на Мозесе

Сегодня, 23 июля, проходит матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Краснодар» — «Спартак». Команды играют на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре.

На 37-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве. Красную карточку за нарушение на полузащитнике красно-белых Викторе Мозесе получил хавбек «быков» Александр Черников. Счёт был открыт в первом тайме. На 35-й минуте отличился полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистенты — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).



Напомним, по итогам сезона-2022/2023 «Краснодар» занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» расположился на 10-й строчке в таблице. Победителем РПЛ стал «Зенит».