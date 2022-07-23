Сборные Франции и Нидерландов объявили составы на матч 1/4 финала женского ЧЕ-2022

Стали известны стартовые составы сборных Франции и Нидерландов на матч 1/4 финала чемпионата Европы 2022 года среди женщин. Встреча пройдёт на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



Сборная Франции: Перо-Маньен, Ренар, Бати, Перисс, Каршауи, Жейоро, Бильбо, Толетти, Дьяни, Малар, Каскарино.



Сборная Нидерландов: ван Домселар, Янссен, ван дер Грагт, Вилмс, Каспарий, Спитсе, ван де Донк, Грунен, Пелова, Мидема, Беренстейн.



Напомним, сборная Франции по итогам группового этапа заняла первое место в группе D, опередив команды Бельгии, Исландии и Италии. Нидерланды стали вторыми в группе С, уступив шведкам и обойдя сборные Швейцарии и Португалии.



Победитель матча Франция – Нидерланды встретится в полуфинале Евро-2022 с Германией.