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Сборные Франции и Нидерландов объявили составы на матч 1/4 финала женского ЧЕ-2022

Сборные Франции и Нидерландов объявили составы на матч 1/4 финала женского ЧЕ-2022
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Стали известны стартовые составы сборных Франции и Нидерландов на матч 1/4 финала чемпионата Европы 2022 года среди женщин. Встреча пройдёт на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Сборная Франции: Перо-Маньен, Ренар, Бати, Перисс, Каршауи, Жейоро, Бильбо, Толетти, Дьяни, Малар, Каскарино.

Сборная Нидерландов: ван Домселар, Янссен, ван дер Грагт, Вилмс, Каспарий, Спитсе, ван де Донк, Грунен, Пелова, Мидема, Беренстейн.

Напомним, сборная Франции по итогам группового этапа заняла первое место в группе D, опередив команды Бельгии, Исландии и Италии. Нидерланды стали вторыми в группе С, уступив шведкам и обойдя сборные Швейцарии и Португалии.

Победитель матча Франция – Нидерланды встретится в полуфинале Евро-2022 с Германией.

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