Абаскаль посвятил победу «Спартака» в матче с «Краснодаром» Каттани, болельщикам и супруге
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о разгромной победе команды в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Краснодаром». Красно-белые победили со счётом 4:1. Испанский специалист посвятил победу над «быками» бывшему спортивному директору клуба Луке Каттани, болельщикам и своей супруге.
«Прежде всего хотел поблагодарить Луку Каттани и посвятить ему одно очко из добытых трёх. Благодаря ему я нахожусь в клубе. Второе очко посвящаю болельщикам — их было очень много: они поддерживали нас везде во время поездки. Третье очко посвящаю своей супруге, она оставила многое и приехала со мной в Россию», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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