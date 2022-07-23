Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Абаскаль посвятил победу «Спартака» в матче с «Краснодаром» Каттани, болельщикам и супруге

Абаскаль посвятил победу «Спартака» в матче с «Краснодаром» Каттани, болельщикам и супруге
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о разгромной победе команды в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Краснодаром». Красно-белые победили со счётом 4:1. Испанский специалист посвятил победу над «быками» бывшему спортивному директору клуба Луке Каттани, болельщикам и своей супруге.

«Прежде всего хотел поблагодарить Луку Каттани и посвятить ему одно очко из добытых трёх. Благодаря ему я нахожусь в клубе. Второе очко посвящаю болельщикам — их было очень много: они поддерживали нас везде во время поездки. Третье очко посвящаю своей супруге, она оставила многое и приехала со мной в Россию», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Новость по теме
«Спартак» разгромил «Краснодар» со счётом 4:1 в матче второго тура РПЛ сезона-2022/2023
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022