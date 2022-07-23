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Daily Mail: Криштиану Роналду согласился на переход в «Атлетико»

Daily Mail: Криштиану Роналду согласился на переход в «Атлетико»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 37-летнего футболиста заинтересован мадридский «Атлетико», сообщает Daily Mail.

По информации источника, португалец дал согласие на переход в стан «матрасников». Однако для осуществления данного трансфера мадридскому клубу нужно продать какого-нибудь именитого футболиста. Ещё одним возможным препятствием для перехода Роналду в «Атлетико» является отношение болельщиков клуба к Криштиану, с учётом того, что ранее форвард выступал за другой мадридский коллектив – «Реал».

Ранее стало известно, что Роналду хочет покинуть «МЮ». Криштиану желает играть в Лиге чемпионов, также нападающего не устраивает работа «красных дьяволов» на трансферном рынке. 37-летний португалец не поехал на предсезонное турне с «Ман Юнайтед».

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