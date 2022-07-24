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«Сможем бороться за самые высокие места». Карраскаль – о старте ЦСКА в новом сезоне

«Сможем бороться за самые высокие места». Карраскаль – о старте ЦСКА в новом сезоне
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Полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль поделился мнением об успешном начале чемпионата для армейцев, которые обыграли «Урал» и «Сочи», не пропустив ни одного мяча.

«Две сухих победы на старте чемпионата придают нам уверенности. Надеюсь, в этом сезоне мы сможем выполнить поставленные перед нами задачи. На старте сборов нам было достаточно тяжело, но мы смогли это перебороть, а теперь, надеюсь, сможем бороться за самые высокие места. Думаю, все намеченные цели для нас по силам», – отметил колумбийский футболист после победы над «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

В стартовавшем сезоне на счету Хорхе Карраскаля по голу во встречах с «Уралом» и «Сочи», а также одная голевая передача на Хесуса Медину. В обоих турах колумбиец получал приз лучшему игроку матча.

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