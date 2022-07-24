Стала известна причина, по которой Ракицкий не вернулся в «Шахтёр»

Экс-защитник «Зенита» украинец Ярослав Ракицкий, подписавший контракт с турецким клубом «Адама Демирспор», был близок к возвращению в «Шахтёр», однако в последний момент переход сорвался из-за желания самого футболиста, сообщается в подкасте на You-Tube канале «ТаТоТаке».

По сведениям источника, семья игрока выступила против возвращение в донецкий клуб, что в конечном итоге повлияло на решение украинского футболиста.

Напомним, Ярослав Ракицкий выступал за «Зенит» с 2019 года по март 2022 года, после чего расторг контракт с клубом по взаимному согласию сторон и на протяжении нескольких месяцев находился в статусе свободного агента.

Вчера, 23 июля, турецкий «Адама Демирспор» официально объявил о подписании контракта с Ракицким по схеме «1+1».

Ордец: у Ракицкого лучшая левая нога в Европе.